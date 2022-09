Medidas de estabilização foram completadas em mais de quatro mil quilómetros quadrados de território recuperado, disse esta terça-feira o Presidente da Ucrânia. No habitual discurso, Volodymyr Zelensky refere que os militares russos e grupos de sabotagem estão a ser descobertos, os colaboradores estão a ser detidos e os serviços são restaurados.

É muito importante que juntamente com as nossas tropas, com a nossa bandeira, a vida normal regresse os territórios desocupados”, sublinhou.

O líder ucraniano deu como exemplo a localidade de Hrakove, em Balaklia (região de Kharkiv), onde, passados cinco meses de ocupação, as pensões voltaram a ser pagas. “Todos os pensionistas ucranianos no território libertado vão receber pagamentos. A Ucrânia cumpre sempre as suas obrigações sociais”, garantiu. Deixou também um agradecimento às tropas ucranianas. que garantiram uma “derrota rápida e em larga escala dos invasores no território da região de Kharkiv”.

Os últimos dias têm sido marcados pelos progressos das Forças Armadas da Ucrânia, que reclamaram a reconquista de várias cidades na região de Kharkiv, nomeadamente Izyum e Kupiansk. Na segunda-feira, o líder ucraniano já tinha divulgado que seis mil quilómetros quadrados de território já foi recuperado às forças russas no mês de setembro.

Os progressos recentes resultaram de uma estratégia das Forças Armadas para enganar as forças russas, ao divulgar uma contraofensiva no sul do país com o objetivo de obter vitórias em Kharkiv, no nordeste do país. Os Estados Unidos corroboram alguns progressos ucranianos e, segundo um alto funcionário norte-americano ouvido pela CNN, as forças russas cederam grande parte dos seus ganhos perto de Kharkiv, com muitos soldados russos a sair da Ucrânia para regressar à Rússia.