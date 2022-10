Os números do primeiro encontro não enganavam apesar do 2-1 final no Santiago Bernabéu: o total de 36 remates do Real Madrid frente ao Shakhtar mostravam bem o domínio total dos espanhóis frente à equipa ucraniana. Agora, uma semana depois, a realidade foi diametralmente oposta. Sim, o campeão europeu voltou a terminar com mais remates (17-11) e mais bola (56%-44%), mas só mesmo no quinto e último minuto de descontos conseguiu arrancar um empate pela cabeça de Rüdiger, que foi para a frente fazer de avançado e conseguiu desviar um cruzamento de Kroos antes de chocar com o guardião Trubin e ficar a sangrar da testa. O golo de Zubkov aos 46′ não chegou e os blancos estão nos oitavos da Champions.

“Estou como é óbvio triste, é uma pena termos sofrido um golo no último segundo mas fizemos um jogo fantástico. Um jogo fantástico, fantástico, contra a melhor equipa do mundo. Como já tinha dito antes e volto a dizer depois, tenho orgulho nesta equipa. Muito orgulho. O meu coração está cheio. Não é uma vitória, é um ponto para a nossa Ucrânia”, comentou na zona mista Darijo Srna, ex-internacional croata que jogou 15 anos até 2018 pelo conjunto de Donetsk antes de assumir funções diretivas. “Podíamos ter feito mais um ou dois golos mas podemos comparar o Real connosco e isso é um motivo de orgulho para nós”, acrescentou ainda o antigo lateral/ala direto que enfrentara como jogador os espanhóis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Houve vários motivos de interesse à volta do encontro, a começar logo pela coreografia preparada com as bandeiras da Ucrânia e da Polónia em cartolinas num estádio cheio em Varsóvia para o Shakhtar fazer uma homenagem ao país e ao povo que tem estado a seu lado desde o início da guerra. Depois, uma tarja grande com a imagem de Benzema com a Bola de Ouro no espaço para os adeptos visitantes. Por fim, o próprio onze inicial do Shakhtar, com dez ucranianos, oito jogadores da formação e sete com 23 ou menos anos. Ainda assim, foi a história do pequeno Ilia Kostushevych, de sete anos, que centrou atenções.

La postal de la jornada: impresionante mosaico de Shakhtar Donetsk 🇺🇦 en agradecimiento a Polonia 🇵🇱 por el apoyo brindado durante la guerra. pic.twitter.com/dnRaqEWVIx — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 11, 2022

“O Ilia também está um bocadinho triste porque não ganhámos o jogo mas vai estar connosco no próximo jogo em que vamos decidir tudo neste grupo. Ainda temos também o Celtic e estamos dentro, estamos ainda dentro”, comentara Srna, com a criança a seu lado como aconteceu desde o início da guerra. Ilia perdeu os pais em Mariupol, o Shakhtar acolheu-o, Srna foi cuidando dele até encontrar uma família adotiva e ainda hoje a criança está perto da equipa nestas ocasiões, como tem sido normal.

📞 Hello, @lukamodric10! 👋🏻 A special call for the 6-year-old Illia Kostushevych from Mariupol who lost his parents during rocket attacks by Russian invaders on the city. Darijo Srna and the boy talked to the player of Real Madrid and the captain of the Croatia national team. pic.twitter.com/ioGusBOLLw — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 2, 2022

As surpresas não ficariam por aí. Depois de ter falado através de uma vídeochamada com o seu ídolo Luka Modric (que é amigo e ex-companheiro de Srna na seleção) em julho, Ilia teve possibilidade de conhecer ao vivo o médio, que lhe ofereceu uma camisola autografada, tirou algumas fotografias e ficou um pouco à conversa com a criança. Além do menino que viu os pais morrerem em Mariupol, o Shakhtar tem um programa que ajuda mais crianças que ficaram órfãs durante a guerra, encontrando com os seus serviços as melhores famílias adotivas e pagando todos os custos de alimentação e estudos.

Seven-year-old Ilia became an orphan in Mariupol during the war in Ukraine. Shakhtar sporting director Darijo Srna tells @PSchmeichel1 how the club helped find him adopted parents. ❤️ pic.twitter.com/7N3d2jLQGg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 11, 2022