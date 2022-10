Tão certo como o dia 25 de dezembro ser dia de Natal é ver as cidades portuguesas cheias luzes e decoração a rigor para a quadra. Mas a crise energética deste ano faz antever um cenário diferente das ruas. Ainda assim, a autarquia de Lisboa não prevê reduzir o montante investido na iluminação da capital e o valor ainda aumenta. A proposta da autarquia é de gastar cerca de 800 mil euros — no ano passado foram 750 mil — na iluminação da cidade no Natal de 2022.

Na proposta, a que o Observador teve acesso, a autarquia lembra o “contexto pós-pandemia e de guerra no leste da Europa” e diz que o “objetivo principal é o de reverter os significativos impactos negativos na cidade de Lisboa e em particular nos estabelecimentos comerciais, da restauração ao comércio a retalho”.

Frisa a autarquia liderada por Carlos Moedas que é “necessário dar continuidade à implementação, em conjunto com as entidades associativas do setor, de iniciativas de incentivo e apoio à recuperação económica da cidade, reativando e fomentando o desenvolvimento da sua atividade comercial e o crescimento da confiança dos consumidores.”

Mas as questões energéticas, e o plano Plano de Poupança de Energia do Governo, não foram esquecidas. Na proposta, a autarquia lembra que está previsto, para Administração Pública Local, “um conjunto de medidas para redução do consumo de energia relacionado com iluminação interior e exterior, no qual se inclui o ajuste dos períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18 horas e as 24 horas, entre 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023“, e acrescenta ainda a autarquia que “ademais será privilegiado o uso de luzes LED, em detrimento de lâmpadas normais, com vista à obtenção de uma redução de consumos energéticos na ordem dos 80%.”

A proposta será discutida em reunião de Câmara na próxima semana e, nela, frisa o vereador Diogo Moura — que tutela a pasta respetiva — que as “iluminações de Natal têm sido um dos pontos altos de estímulo ao comércio” em Lisboa e que “constituem uma tradição fortemente enraizada e muito apreciada por todos os que nela vivem e trabalham, assumindo um relevo acrescido devido ao elevado número de turistas e visitantes que todos os anos, nesta época, visitam a cidade.”