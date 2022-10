Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Advogado de profissão, Andrei Nikiforov foi convocado para o exército russo quatro dias depois do Presidente Vladimir Putin ter anunciado a mobilização parcial numa tentativa de reforçar as tropas presentes na Ucrânia. Nikiforov, natural de São Petersburgo, viria a morrer menos de duas semanas depois em território ucraniano.

Foi a irmã que recebeu a convocatória, revelou ao The Moscow Times Alexander Zelensky, presidente da Neva Bar Association, grupo do qual Andrei Nikiforov fazia parte. “Ele avisou-me da notícia, pegou nos seus pertences no dia seguinte e partiu para o centro de treinos”, afirmou. “Era uma boa pessoa, honesta e corajosa”.

Segundo o advogado Pavel Chikov, citado pelo jornal russo, Nikiforov foi morto perto da cidade ucraniana de Lysychansk no dia sete de outubro. Mas este não é o único caso. Os média locais relatam que três homens da região de Krasnoyarsk (Sibéria) morreram no dia 8 de outubro, dez dias depois de serem convocados. Também na região de Chelyabinsk, as autoridades locais confirmaram na terça-feira a morte de cinco homens do distrito de Korkino.

