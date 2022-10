“Aplicar Totalmente o Pensamento de Xi Jinping”. Este era um dos cartazes que estavam pendurados na sala onde se reuniram este domingo os mais de dois mil delegados do Partido Comunista Chinês para mais um Congresso que deverá consolidar o controlo do Presidente Xi Jinping. E, como notou o Washington Post, isso era visível na postura dos presentes: à medida que Xi discursava, durante duas horas, os delegados seguiam atentamente a sua cópia do discurso, “virando as páginas em uníssono, tirando notas estudiosamente e aplaudindo com entusiasmo”.

O discurso de Xi Jinping irá ser lido e estudado, como já acontece com vários dos discursos que fez no passado, um pouco por toda a China. Quem diria que o filho de um homem alvo de uma purga, sujeito a auto-crítica e detido durante a Revolução Cultural se viria a tornar líder incontestado da República Popular Chinesa e estaria ali a prometer tornar a China “num grande país socialista moderno”?

É difícil, por vezes, penetrar na retórica dos responsáveis chineses, mas a repetição durante o discurso de Xi da palavra “segurança” — invocada cerca de 50 vezes pelo Presidente — dá uma pista. Se os discursos dos congressos do PCC costumam ser focados na política interna, este pareceu deixar mais recados para o exterior. “A segurança nacional é a fundação do rejuvenescimento nacional”, afirmou Xi Jinping aos delegados para resumir o pensamento que tentou explicitar de seguida.

