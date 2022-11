(Em atualização)

Os assistentes operacionais com mais anos de experiência vão ter avanços na carreira, com reflexos nos salários, consoante a antiguidade. Esta quarta-feira, o Governo explicou aos sindicatos a proposta com mais detalhes: em janeiro, os trabalhadores desta carreira com 35 ou mais anos de serviço terão, além da atualização salarial de pelo menos 52 euros, uma subida de dois níveis remuneratórios. Tal traduzir-se-á num aumento de, no mínimo, 156 euros brutos.

A valorização consoante a antiguidade será faseada. Na proposta que entregou aos sindicatos da função pública, com quem se reúne esta quarta-feira, o Governo propõe, em 2023, subir a carreira de assistente operacional, em 2023, em “duas posições remuneratórias para os trabalhadores que detenham 35 ou mais anos de serviço na categoria“.

Esse avanço soma-se à atualização salarial transversal a todos os trabalhadores e que é de, no mínimo, 52 euros, podendo chegar aos 8% para quem ganha o salário mínimo. Segundo o líder da FESAP, José Abraão, tal significa que, em 2023, terão um aumento bruto de, pelo menos, 156 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o sindicalista, com base nos números que recebeu na reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, estarão abrangidos mais de 19 mil assistentes operacionais.

Já em 2024, a ideia é que sejam os assistentes operacionais com entre 30 e 34 anos de serviço a ter aumentos na mesma quantidade — de, pelo menos 156 euros. Aí serão abrangidos cerca de 18 mil profissionais.

Para os que têm entre 22 e 29 anos de carreira, haverá um salto de apenas um nível remuneratório e só em 2025, o que conjugado com as atualizações salariais que o Governo já prometeu até ao final da legislatura (de 52 euros por ano), significa, pelo menos, 104 euros brutos. O mesmo acontecerá em 2026 para os que têm entre 15 e 21 anos de serviço.

O acordo assinado entre o Governo, a FESAP e o STE (a Frente Comum ficou de fora) define para os próximos quatro anos atualizações salariais de cerca de 52 euros. Para os assistentes operacionais, já se comprometia, adicionalmente, com uma “diferenciação da carreira tendo em vista valorizar a antiguidade” mas para os trabalhadores “com mais de 15 ou de 30 anos de serviço na categoria“.

É por isso que José Abraão quer que sejam já abrangidos trabalhadores com 30 anos de serviço (e não apenas os que têm 35 ou mais). “Tendo em consideração o acordo, onde a baliza eram os 30 anos, ficámos de apresentar uma contraproposta. As negociações não acabaram“, afirmou, aos jornalistas, à saída.

Os assistentes operacionais compreendem carreiras como a de canalizador, condutor de máquinas fixas, guarda noturno, fiel de armazém, entre outros.

STE insiste com revisão das carreiras especiais

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que representa os técnicos superiores, saiu da reunião a dizer que não foram apresentadas alterações face ao que foi acordado. Ou seja, os técnicos das carreiras gerais vão ter uma atualização salarial em janeiro, assim com um salto de um nível remuneratório (neste último caso apenas os que estão entre a terceira e a 14.ª posições remuneratórias), o que se traduz em aumentos de até 104 euros brutos.

O STE quer também centrar o debate nas carreiras especiais: “algumas precisam também de ter atualizações e alterações na sua estrutura remuneratória”, disse Helena Rodrigues, líder do sindicato à saída. Há carreiras que já estão a ser negociadas, mas a nível setorial, nomeadamente na saúde (técnicos de emergência pré-hospitalar ou enfermeiros), indicou.

No acordo assinado, lê-se que “antes da votação final global do Orçamento do Estado, o Governo reúne com as estruturas sindicais para ouvir as prioridades destas na revisão das carreiras especiais de grau de complexidade 2 e 3”.