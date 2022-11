Um dos últimos casos conhecidos relativamente as crimes de abuso sexual perpetrados por elementos da Igreja Católica aconteceu em França e foi divulgado esta quinta-feira, depois de o Ministério Público francês ter avançado que um padre foi detido, em Paris, na semana passada. Depois da detenção, conta o jornal francês Le Monde, o padre que pertence à diocese de Rennes ficou em prisão preventiva.

O Ministério Público francês acrescentou ainda que o homem de 52 anos está acusado de aliciamento de menores ao uso de drogas e de abuso sexual a um adolescente. Tudo terá começado, de acordo com a rádio francesa RTL, na aplicação de encontros Gindr. Foi nesta plataforma que o padre e um menor, com 15 anos, terão começado a conversar e terão também combinado encontrar-se em Paris, capital francesa.

O encontro aconteceu então num hotel e existe a suspeita de que, nessa altura, o padre tenha dado droga ao adolescente, sem que este se tenha apercebido. Ainda no hotel, e já depois de ter sido obrigado a manter relações sexuais com o padre, o jovem conseguiu avisar alguns amigos, que alertaram as autoridades. Aliás, as drogas utilizadas terão deixado o jovem enjoado, com vómitos e com sono.

Depois, com os bombeiros, o rapaz foi levado para o hospital e, na noite de 3 para 4 de novembro, o padre foi detido. À Polícia Judiciária francesa, o padre admitiu que teve relações sexuais com o jovem, mas defendeu-se sempre em relação à sua idade, sublinhando que não sabia que o rapaz era menor.

Já durante o interrogatório feito pelas autoridades, o padre admitiu também que se deslocava, com frequência, à capital francesa para se encontrar com homens e ter relações sexuais. E admitiu também o uso de drogas nestes encontros.