No prefácio à edição romena de O Regresso do Leviatã Russo, que abre a edição portuguesa, Sergei Medvedev começa por descrever como, na manhã do dia 24 de fevereiro de 2022, viu todas as guerras que descreve no seu livro fundirem-se numa só, “autêntica”, que a sua geração apenas tinha visto nos ecrãs do cinema: “Com bombardeamentos de cidades pacíficas adormecidas, com colunas de tanques entre as pessoas ucranianas, com as estações ferroviárias cheias de fugitivos com embrulhos e crianças a chorar, com cadáveres carbonizados, sangue, dor, torturas, execuções em massa”. Os piores cenários tinham-se concretizado. Como é que, dois anos antes, quando O Regresso do Leviatã Russo foi publicado na Rússia, Medvedev não conseguiu prever que isso ia acontecer?

O professor de Economia na universidade de Moscovo admite que se ‘enganou’. “Não tinha consciência de toda a profundidade da transformação da Rússia e da amplitude de ameaça para o mundo atual — como até ao último minuto, até àquela manhã, não acreditava na possibilidade do início de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia.” Enquanto escrevia o prefácio para a edição romena, Medvedev dava-se conta que, naquele momento, ainda pensava “com amargura” em como “todos os paradigmas da política russa e da sociedade russa descritos no livro se transformaram em argumentos sangrentos da guerra”, desde a guerra pelo espaço à guerra pela memória, passando pela tentativa de dominar os símbolos e o corpo, através da distorção da realidade sustentada numa política do medo e numa feroz campanha de desinformação que tem o Ocidente como principal alvo.

Esta realidade é o resultado direto das políticas agressivas do Presidente russo, Vladimir Putin. Mas para compreender o que se passa na Rússia é preciso olhar para o passado. Daí que Medvedev fale no “regresso” do leviatã e não no seu aparecimento. No mesmo prefácio, afirma: “O leviatã russo voltou, ergueu-se em toda a sua estatura e anseia por sangue novo ao que parece, ele vê a guerra na Ucrânia não como uma batalha decisiva, mas como o prelúdio para a transformação da ordem mundial pela força. Toda a humanidade, e em primeiro lugar a Europa, precisa de o deter nas fronteiras da Ucrânia, para que ele não exija o mundo inteiro como vítima”, apela, desejando que o seu livro, um conjunto de ensaios reveladores sobre a Rússia de Putin distribuídos por quatro capítulos temáticos, “ajude a compreender o desafio sem precedentes que enfrentamos”.



Título: “O Regresso do Leviatã Russo”

Autor: Sergei Medvedev

Tradutor: Maria Beatriz Sequeira e Michelle Hapetian

Editora: Relógio D’Água

Páginas: 344

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: