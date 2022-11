“Quer tornar-se um novo czar”, “gangster psicológico” e “completamente isolado”. Em passagem por Lisboa, Boris Johnson centrou o discurso na guerra da Ucrânia e deixou várias críticas ao Presidente russo. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido frisou que Kiev “tem de ganhar” o conflito e caracterizou um acordo de paz entre os dois países como “sem esperança”. “Volodymyr Zelensky não tem um interlocutor válido”, disse, questionando-se depois: “Como é que podemos confiar em Putin para manter os seus compromissos?”

Na CNN International Summit, o ex-governante do Reino Unido lembrou que falou com o Presidente russo dias antes da invasão, comunicando-lhe que os seus receios, um dos quais a entrada da Ucrânia na NATO, não faziam qualquer sentido. No entanto, apenas depois da invasão, é que as motivações de Vladimir Putin ficaram claras e eram “totalmente diferentes” àquelas enunciadas inicialmente pelo chefe de Estado da Rússia.

“Vladimir Putin quer reconstruir o império”, assumiu Boris Johnson, acrescentando que o Presidente russo queria também que a sua “reputação doméstica” estivesse associada à de um “novo czar”: “Ele invadiu a Ucrânia, porque, no pensamento dele, ele tornar-se-ia mais forte”. Para mais, o ex-governante enfatizou que o chefe da Estado russo não teve “ninguém que discordasse dele” no seio do Kremlin — e que toma agora as “decisões totalmente sozinho”.

Comparando com conflitos no passado, Boris Johnson referiu que, na guerra na Ucrânia, morreram já mais soldados do que na guerra do Afeganistão. “E isto antes de se contabilizar também o sofrimento dos ucranianos e dos milhares de civis alvo de bombardeamentos”, lamentou o ex-governante, que sinalizou que a Rússia bombardeia escolas e jardins de infância. “Sempre que vemos as tropas de Putin a recuar, vemos salas de tortura e locais armadilhados.”

