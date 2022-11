O Alto-comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, pediu esta quinta-feira à União Europeia (UE) que coloque a segurança e solidariedade no centro da resposta às questões migratórias que serão debatidas na sexta-feira pelos Estados-membros.

A reunião de amanhã [sexta-feira] dos ministros do Interior da UE, em sessão extraordinária do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, é uma oportunidade para colocar a segurança e a solidariedade no centro da sua ação no Mediterrâneo e ao longo de todas as outras rotas migratórias”, defendeu Grandi.