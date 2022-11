O jogo entre Polónia e Arábia Saudita chegava ao minuto 82 quando Robert Lewandowski viveu mais um momento histórico na sua carreira. Frente aos “Falcões Verdes”, o agora jogador do Barcelona estreou-se a marcar o primeiro golo numa fase final de um Campeonato do Mundo.

O avançado, melhor jogador do mundo em 2020 e 2021 e eleito o melhor em campo na partida deste sábado, não conseguiu esconder a emoção – e as lágrimas – do momento em que consegui terminar uma série de quatro jogos em Mundiais sem marcar. Recorde-se que “Lewa” falhou uma grande penalidade na terça-feira, no jogo de estreia no Qatar frente à Nigéria.

Em 2018, o polaco fez parte dos eleitos da Polónia que participaram no Mundial da Rússia. Marcou presença em três jogos Colômbia, Japão e Senegal, mas nunca conseguiu marcar.

Com o golo deste sábado, Lewandowski atingiu a marca de 77 pela seleção polaca, alcançando um outro feito importante: igualou o número de golos do brasileiro Pelé em jogos oficiais pela seleção do Brasil.