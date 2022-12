Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Depois da polémica saída de Paulo Sousa do comando da Polónia para rumar ao Flamengo (uma aventura que não durou mais do que cinco meses), Czelaw Michniewicz subiu dos Sub-21 para assumir o comando da equipa com uma grande missão: garantir o apuramento para o Mundial. Ou neste caso, em virtude de todos os castigos à Rússia pela invasão à Ucrânia, ganhar uma autêntica final frente à Suécia. Conseguiu. Todavia, a forma como lá chegou acabou por ser também o princípio para sair – da competição e quiçá do seu melhor jogador. Ainda falta até à organização conjunta entre EUA, México e Canadá em 2026 mas até esse momento muito se falará sobre em que ponto está a Polónia e até onde projeta que consegue chegar nessa fase.

36 anos depois, os Orly alcançaram novamente a segunda fase da competição, algo que igualou o melhor resultado da equipa em Mundiais ao longo das últimas quatro décadas. Muito longe vão os tempos em que a Polónia de Boniek e companhia conseguiam chegar às meias-finais e também por isso houve um sentimento de dever cumprido com a obtenção dessa meta. No entanto, a forma como lá chegou foi “curta”. Foi curta porque a exibição com o México deixou muito a desejar, foi curta porque o jogo com a Arábia Saudita podia ter caído para o outro lado de Szczesny não defendesse um penálti, foi curta porque a Argentina não deixou o mínimo de capacidade de reação. Com mais um golo teria passado o México, ainda que a festa dos polacos no relvado do Estádio 974 apontasse para outro sentido. Com a França, desceram à realidade.

A postura demasiado defensiva da equipa foi muitas vezes critica e voltou a estar bem patente na partida dos oitavos, com Lewandowski perdido na frente de um 4x1x4x1 que deixava os companheiros mais próximos a 20 ou mais metros do avançado tendo três mais valias no banco para fazer parelha com o jogador no ataque. Se aquela oportunidade de Zielisnki e Frankowski no primeiro tempo tem entrado a história do jogo podia ser diferente mas nem por isso a Polónia seria melhor do que aquilo que sempre foi neste Mundial: curta. Apesar de ter marcado dois dos três golos da equipa em quatro jogos, com um penálti falhado frente aos mexicanos e outro com os gauleses que foi depois repetido por irregularidade de Lloris, soube a pouco a Robert Lewandowski. Mas, mesmo tendo 34 anos, este pode não ter sido o último Mundial.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.