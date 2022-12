O mistério Neymar logo desvendado, a ideia "do mal e ruim", Pelé e uma cábula pela mesa: uma conferência à brasileira de Tite e Thiago Silva

Brasil quer esquecer derrota com Camarões, deixando elogios (sem nomes até vir ajuda) à Coreia do Sul de Paulo Bento apesar da goleada num jogo particular recente. Mas houve bem mais nesta conversa.