Raheem Sterling deixou a seleção inglesa no Qatar no dia em que Inglaterra defrontou o Senegal nos oitavos do Mundial para tratar de “assuntos pessoais”. Essa foi a justificação dada, sem especificar a razão.

O problema pessoal foi um assalto à sua casa. A polícia de Surrey confirmou, segundo o The Guardian, que está a investigar um assalto em que foram roubados joalharia e relógios depois de terem sido alertados para a invasão numa habitação que seria a do futebolista Raheem Sterling.

“Estamos a investigar um assalto numa habitação em Oxshott, Leatherhead”, diz em comunicado a polícia, acrescentando que foi contactada pouco antes das 21 horas de sábado, 3 de dezembro, depois dos habitantes do imóvel terem chegado a casa e terem descoberto que um conjunto de artigos, incluindo joias e relógios, tinham sido roubados”. As circunstâncias estão a ser investigadas. A polícia garante por outro lado que “não houve violência. Os produtos foram dados como roubados retrospetivamente”.

A polícia garante, segundo a BBC, que não estava ninguém em casa na altura do assalto.

Um porta-voz do jogador diz que Sterling estava em choque e que, por isso, decidira ir a Inglaterra, para garantir que a família estava bem. O mesmo porta-voz tinha indicado que o assalto tinha sido operado por intrusos armados no momento em que a família do jogador estava em casa. E várias notícias diziam que a mulher Paige Milian estava em casa com dois dos seus filhos. Mas a polícia diz agora que não havia pessoas em casa

O treinador inglês, Gareth Southgate, quando confirmou que Serling tinha deixado a equipa, explicou que “o futebol nem sempre é a coisa mais importante. A família deve vir em primeiro lugar”, e por isso escusou-se a adiantar se Sterling poderia voltar ao Qatar.

Também o capitão inglês, Harry Kane, deixou uma mensagem a Sterling, dizendo que é um assunto privado mas “nunca é fácil ver um companhia e amigo a lidar com coisas destas”.

Esta não é a primeira vez que Sterling é assaltado. Em 2020 foram presos três ladrões que roubaram mais de meio milhão de libras de artigos de luxo de várias casas de pessoas famosas. Um dos alvos foi Sterling, ainda que não tenham tirado nada de sua casa, já que, segundo relato da BBC, quando tentaram entrar, a 4 de novembro de 2018, na sua habitação o alarme disparou e os ladrões fugiram.