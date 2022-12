A Croácia conquistou, este sábado, o terceiro lugar do Mundial do Qatar. Um resultado que é a continuação do bom trabalho do país e se segue ao segundo lugar obtido em 2018 na Rússia. É o final quase perfeito de um ciclo interpretado por uma geração que tem em Modric o seu maestro. O jogador de 37 anos deve ter realizado no Médio Oriente o seu último Campeonato do Mundo, mas não deve ser o único a dizer adeus à seleção nos próximos tempos.

Entre os croatas convocados por Zlatko Dalic para o Qatar, existem vários jogadores na casa dos 30 anos que podem, mais tarde ou mais cedo, deixar de entrar nas contas do técnico. Dejan Lovren (33 anos), Domagoj Vida (33) Ivan Perisic (33) e Andrej Kramaric (31) aparentam ser os nomes que, com Luka Modric, devem desfalcar a equipa nos próximos tempos. De recordar que, em tempos recentes, a equipa dos balcãs já ficou sem Darijo Srna, Mandzukic, Corluka ou Ivan Rakitic que vinham sendo nomes de relevo nas campanhas da equipa.

No entanto, já há sangue novo à espera de ser potenciado. Os nomes que se destacam no processo de renovação são Josko Gvardiol (20), Josip Sutalo (22), Josip Stanisic (22), Luka Sucic (20) ou Lovro Majer (24). A Croácia chegou ao Qatar com uma média de idades de 27,4.

A Final Four da Liga das Nações, em junho do próximo ano, deve ser a primeira demonstração de uma nova versão da Croácia. No Euro 2024, caso a equipa de qualifique, a mudança deve ser ainda mais notória. Apesar de tudo, Zlatko Dalic já assumiu que deseja ainda contar com Modric para o Campeonato Europeu.