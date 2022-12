Joseph Marley, conhecido como Mersa Marley, músico e neto da lenda de reggae Bob Marley, foi encontrado morto na terça-feira, aos 31 anos, no seu carro, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por um representante de Marley à revista Rolling Stone, que acrescentou que as causas de morte ainda estão a ser apuradas.

No Twitter, o jornalista jamaicano Abka Fitz-Henley adiantou que Mersa Marley terá sofrido um ataque de asma, mas a notícia ainda não foi confirmada pelas autoridades.

#JUST_IN: Jamaican/American Artiste, Joseph Marley, who's also known as Jo Mersa (@JoMersaMarley), was found dead today in the USA.

Marley was found unresponsive in a vehicle.

Marley is the son of Reggae Star Stephen Marley & the grandson of reggae legend, Bob Marley. pic.twitter.com/jyH8A4YkK6

— Abka Fitz-Henley (@AbkaFitzHenley) December 27, 2022