Se Marcelo Rebelo de Sousa marcar, de facto, presença nas cerimónias fúnebres de Bento XVI, será apenas em representação própria. De acordo com a Rádio Renascença, que cita fontes do próprio Vaticano, apenas os chefes de Estado da Alemanha e de Itália estarão no funeral do Papa emérito em capacidade oficial — deixando claro que quaisquer outras delegações que desejarem marcar presença no funeral de Bento XVI “virão a título pessoal”.

O Presidente da República tinha admitido que tencionava viajar para o Vaticano na próxima quinta-feira para marcar presença na cerimónia. “Vou e venho no mesmo dia”, acrescentou Marcelo aos jornalistas em Brasília, onde esteve em representação do Estado português para a tomada de posse de Lula da Silva.

Ao Observador, fonte do Palácio de Belém confirmou, ainda, assim, que a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Vaticano será revestida de carácter oficial. Ou seja, apesar de a iniciativa da deslocação dos chefes de Estado e de Governo para participar nas cerimónias fúnebres de Bento XVI partir dos próprios, os titulares que decidiram deslocar-se a Roma vão ser recebidos na qualidade de chefes de Estado ou de Governo — e não como cidadãos privados.

O funeral de Bento XVI está agendado para quinta-feira, 5 de janeiro, numa cerimónia presidida pelo Papa Francisco. Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013. Resignou ao pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo, passando a emérito da diocese de Roma.