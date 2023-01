Na Sombra, o livro de memórias do Príncipe Harry, vendeu 400 mil exemplares, em vários formatos, no primeiro dia de vendas no Reino Unido, disse a Transworld, que integra o grupo Penguin Random House. A editora alega que Na Sombra é o livro de não-ficção que mais cópias venceu no primeiro dia nas livrarias britânicas, sendo apenas ultrapassado por Harry Potter.

“Sempre soubemos que este livro ia voar [das prateleiras], mas está a exceder até as nossas estimativas mais otimistas”, admitiu o diretor-geral da Transworld, Larry Finlay, à revista The Bookseller. “Tanto quanto sabemos, os únicos livros que venderam mais no primeiro dia foram aqueles que falam sobre o outro Harry [Potter].”

A cadeia de livrarias Waterstones deu conta de um primeiro dia de vendas “excecional”, prevendo que as memórias de Harry serão um dos livros mais vendidos em 2023. John Cotterill, responsável pelo departamento de não-ficção da cadeia, comentou que Na Sombra “acrescentou interesse a um mês geralmente tranquilo”. Segundo o responsável, o volume, que foi publicado esta terça-feira, 10 de janeiro, é um dos que teve maior número de compras antecipadas na última década.

Outras cadeiras e livrarias independentes no Reino Unido descreveram um cenário semelhante à The Bookseller.

Não é só no Reino Unido que as vendas de Na Sombra têm sido “excecionais”. Em França, a primeira edição de 200 mil exemplares de Le Suppléant esgotou no primeiro dia. A editora Frayard vai avançar com a reimpressão de 50 mil exemplares adicionais, noticiou a BFMTV.

Edição portuguesa esgota na editora. Segunda edição fica disponível no final da próxima semana

O cenário francês é semelhante ao português. Fonte editorial revelou ao Observador que a primeira edição de Na Sombra, publicado pela Objectiva do grupo Penguin Random House, no mesmo dia que a edição internacional, na terça-feira, se encontra esgotada na editora, mas que é ainda possível encontrá-lo à venda nas livrarias.

A Objectiva vai avançar para uma segunda edição, que deverá ficar disponível no final da próxima semana, disse a mesma fonte. A primeira edição foi de cerca de dez mil exemplares.

