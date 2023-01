A rede telefónica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi esta manhã afetada por uma avaria na Vodafone. Citada pela RTP, a assessoria do instituto confirmou a existência de um problema com as comunicações mas assegurou que as chamadas para o 112 não foram afetadas.

A mesma fonte adiantou ainda que a situação já estava a ser resolvida e que, a meio da manhã, cerca de 80% dos telefones a funcionar corretamente.

A Vodafone também confirmou à estação televisiva a existência de “dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais, garantindo que não há indicações de que se possa tratar de um ataque informático.

Além do serviço de emergência médica, outras redes telefónicas também foram afetadas — foi o caso da Caixa Geral de Depósitos, TSF e da própria RTP.