O governo ucraniano ainda não solicitou a frota de seis helicópteros Kamov que Portugal ofereceu em outubro de 2022. As aeronaves permanecem em solo português e o Ministério da Defesa mantém a disponibilidade em enviá-las, assim que Kiev desejar.

Em resposta ao Público, fonte do Ministério da Defesa esclareceu que “os helicópteros Kamov que o Estado português irá ceder à Ucrânia a pedido das autoridades de Kiev encontram-se em solo nacional”.

Além disso, como nota o mesmo jornal, o Ministério da Defesa publicou um documento em que enumera o material militar português que já está em solo ucraniano. Nessa lista, não estão presentes os Kamov. A tutela justifica que os helicópteros não estão listados, uma vez que “não se encontram ainda preparados para envio”.

De acordo com o Ministério encabeçado por Helena Carreiras, os helicópteros de origem russa ainda não foram “preparados para envio”, já que ainda não foram requisitados pelo governo da Ucrânia. Só quando Kiev os quiser é que Portugal os colocará à disposição — e na lista.

“O transporte das doações no contexto do apoio militar à Ucrânia é organizado e realizado pela cadeia logística do grupo de doadores”, explicou o Ministério da Defesa, que também assinalou que “existe um hiato entre o momento em que as doações são tornadas públicas e o momento em que os materiais e equipamentos chegam a território ucraniano”, sendo que este procedimento “não é um exclusivo de Portugal”.