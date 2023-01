Mikhail Popkov, um assassino em série russo que confessou a morte de mais de 80 pessoas entre 1992 e 2010, voluntariou-se para combater a favor do Kremlin na Ucrânia. Mas as autoridades russas já garantiram que o homicida, que violava as vítimas depois de as matar, vai continuar detido: as afirmações que proferiu, e que foram noticiadas pelo site Vesti no Telegram, não passam de “chamadas de atenção”.

Também conhecido como o “Maníaco de Angarsk” e “O Lobisomem”, Mikhail Popkov foi condenado a duas penas de prisão perpétua pela morte de 79 pessoas, a esmagadora maioria das quais mulheres, mas as autoridades acreditam (e Mikhail Popkov confirma) que o número de mortes chega pelo menos às 83. Agora que o Kremlin está a conceder indultos a prisioneiros que sobrevivam mais de seis meses na linha de batalha, o homem de 58 anos anunciou que está disponível para lutar na Ucrânia.

A disponibilidade do assassino em série foi conhecida três dias depois de Mikhail Popkov ter confessado o homicídio de mais pessoas numa carta enviada à polícia russa — confissão essa que está agora em investigação, 11 anos depois de o homem ter sido detido e oito anos após ter sido condenado. O prisioneiro, que cumpria pena na região russa da Mordóvia, foi transferido para Irkutsk após as confissões. Em entrevista à Vesti, questionado sobre qual é o seu sonho, respondeu: “Entrar no Exército”.

“Realisticamente, como conseguiria sobreviver em janeiro e fevereiro?”, questionou: “Para mim as geadas mais frias são as piores”, admitiu. Ainda assim “não hesitaria”, mesmo sabendo que “não é um jogo de computador”, nem “livros de ficção com super-heróis”: “A minha especialização militar está em alta procura agora. Embora esteja na prisão há 10 anos, não acho que seja assim tão difícil aprender novas habilidades”.

Mikhail Popkov, considerado o pior assassino em série da Rússia, foi polícia e segurança numa empresa petrolífera russa antes de ser detido pela autoria das dezenas de homicídios e por cometer necrofilia com os corpos. Foi casado e tem uma filha.

Após a detenção, Mikhail Popkov disse que tinha cometido os crimes por “convicções internas”: depois de se ter convencido de que a mulher o traía (algo que não correspondia à verdade), começou a atacar mulheres durante a noite. Algumas eram prostitutas, outras eram mulheres que Mikhail Popkov encontrava em atividades que considerava imorais — incluindo ir a festas sem companhia do sexo masculino.

No momento dos ataques, Mikhail Popkov vestia o uniforme de polícia e oferecia boleia às mulheres, afirmando que as levaria em segurança até aos seus carros ou mesmo até casa. Levava-as então para locais remotos, obrigava-as a despirem-se e atacava-as com armas como facas, machados e bastões de beisebol. Violava-as quando já estavam cadáveres. Mikhail Popkov é conhecido não só por ser um serial killer mas pela violência dos seus atos, sobretudo das mutilações que infligia nos corpos.

Após quase 20 anos de assassínios em série, Mikhail Popkov acabou por ser descoberto graças aos rastos de um carro encontrado na esmagadora maioria dos locais dos crimes — um jipe Lada 4×4 que o ex-polícia tinha. O ADN encontrado nos corpos das vítimas foi cruzado com o de uma base de dados que continha o material genético de 3.500 agentes (em funções e retirados) da região de Irkutsk. Quando os resultados mostraram que o ADN pertencia a Mikhail Popkov, o homem foi detido.