Os dois adeptos que a PSP identificou logo após o incidente que marcou o final do jogo da Liga dos Campeões, entre o F.C. Porto e o Club Brugge, já foram formalmente constituídos arguidos, avançou o Jornal de Notícias (JN) na manhã desta quinta-feira.

Os dois jovens são membros de uma das claques do clube português e vão responder pelos crimes de ameaças e dano qualificado, no caso do ataque à família do treinador Sérgio Conceição, em setembro do ano passado, quando o FC Porto perdeu com a equipa belga por 4-0.

Foi ainda identificado um terceiro suspeito (PSP avalia em cinco ou seis os envolvidos), mas que, segundo o jornal, ainda não foi localizado por ter abandonado a sua residência habitual. Tal como os outros dois arguidos, também tem ficha policial por roubos, furtos e pequeno tráfico de drogas, fatores que ajudaram a PSP a identificá-lo, adiantou o JN.

As imagens de videovigilância disponibilizadas pelo F. C. Porto, Metro do Porto e outras entidades situadas por perto, permitiram a identificação dos arguidos que, quando interrogados pela PSP, não colaboraram com a investigação aos insultos e ataque com pedras ao carro conduzido pela mulher de Sérgio Conceição, que levava dentro dois filhos e a namorada de um deles.

