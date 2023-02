O chefe da diplomacia dos EUA declarou hoje ao seu homólogo chinês que o incidente do balão abatido por caças norte-americanos “nunca mais deve acontecer”, durante um raro encontro hoje em Munique, indicou o porta-voz do Departamento de Estado.

Antony Blinken também advertiu o recém-designado chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, sobre as “implicações e consequências” para a China caso seja confirmado que concede “apoio material” à Rússia na sua guerra com a Ucrânia, segundo a mesma fonte.

Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 18, 2023