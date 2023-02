Já nem sequer é uma Lei de Murphy. O que se passa no Chelsea, atualmente, é tão surreal que parece retirado de um filme de Hollywood, escrito por um dos maiores autores, desenhado pelos pintores mais dramáticos. Os blues gastaram centenas de milhões no verão e no inverno, roubaram contratações a rivais e retiraram estrelas a equipas e até já mudaram de treinador — mas não ganham há mais de um mês. E, este sábado, perderam com o último.

Depois da derrota com o Borussia Dortmund a meio da semana, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Enzo Fernández e João Félix foram titulares na receção ao Southampton e Graham Potter apostou também em Mount, David Fofana e Madueke, deixando Havertz e Sterling no banco. Na antevisão da partida, o técnico dos blues mostrava-se otimista apesar do momento da equipa.

