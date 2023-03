(Em atualização)

Foram escolhidos mais cinco finalistas que vão atuar na final do Festival da Canção de 2023, que se realiza no próximo fim de semana.

Ivandro, Edmundo Inácio, Bárbara Tinoco, Voodo Marmalade e INÊS APENAS juntam-se a Churky, Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, SAL, Esse Povo e Neon Soho, apurados na semana passada, na primeira semifinal.

Resta ainda saber que artista será salvo através do voto do público, uma das novidades da edição deste ano.

As canções em falta foram selecionadas este sábado à noite, durante a segunda semifinal do concurso de música, que decorreu nos estúdios da RTP, em Lisboa. Teve apresentação de Sónia Araújo e Jorge Gabriel.

Os vencedores foram anunciados por ordem aleatória. À semelhança de anos anteriores, as votações só serão conhecidas após a final no site do Festival da Canção, seguindo o modelo da Eurovisão, que este ano decorre em Liverpool, de 9 a 13 de maio.

Em dez canções apuradas a votação seguiu o habitual esquema 50/50, com o peso dos votos a ser repartido entre o público e o júri, que inclui os músicos Alex D’Alva, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia, MARO, Neev e pelo animador de rádio Pedro Ribeiro.

MARO foi a vencedora da edição de 2022 do Festival da Canção, com o tema “saudade saudade”. A cantora e compositora recebeu a pontuação máxima do júri e do público. MARO ficou em nono lugar na Eurovisão, que foi vencido pela Ucrânia, representada pelos Kalush Orchestra.