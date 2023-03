A nova série documental de David Attenborough, que estreia no próximo fim de semana na BBC One, poderá ser a última filmada no local pelo naturalista inglês de 96 anos, noticia o britânico The Observer.

“Wild Isles”, uma série documental em cinco episódios produzida pela BBC, é dedicada à fauna e flora do Reino Unido e Irlanda. “Sejam bem-vindos a um lugar que é impressionante. Se souberem onde procurar, a natureza destas ilhas pode ser surpreendente, dramática e bela. Rivaliza com tudo o que vi noutros locais”, refere o apresentador no trailer divulgado pela BBC. “Não fica longe, é a nossa casa.”

O produtor Alastair Fothergill, que trabalha com Attenborough há 35 anos, explicou ao The Observer que o apresentador de televisão sentiu que tinha uma perspetiva única das ilhas britânicas e de como a paisagem britânica mudou nas últimas décadas devido à sua idade. “Introduz e fecha cada episódio com peças muito poderosas sobre o facto de, porque esta é a nossa casa, temos a responsabilidade de tentar restaurar a natureza.”

[Veja o trailer de “Wild Isles”, a nova série documental de David Attenborough:]

De acordo com o The Observer, o apresentador não pretende reformar-se da televisão, mas sim das viagens que os seus programas implicam. Para a nova série, foi necessário fazer 200 sessões de filmagens, ao longo de 1.631 dias. Um porta-voz de Attenborough confirmou ao jornal inglês que o naturalista tem vários projetos em mãos e que não irá parar num futuro próximo.

Há quatro anos que o naturalista inglês não lançava uma nova série documental. A última foi “Green Planet”, também para a BBC.