Forças norte-americanas revelam momento em que drone de vigilância colide com caça russo no Mar Negro

O vídeo, divulgado pelo Comando Europeu dos EUA, mostra o momento do embate entre os dois aparelhos, que resultou na queda do drone. O incidente ocorreu quando dois caças russos intercetaram o drone de vigilância, que operava em águas internacionais. O aparelho norte-americano ficou danificado, forçando os EUA a abater o aparelho, que até agora ainda não foi recuperado.

De acordo com o Pentágono, o encontro durou entre 30 e 40 minutos; as imagens agora divulgadas foram editadas para serem mais breves, confirmou a Defesa norte-americana.

As imagens foram gravadas por uma câmara situada na parte inferior do drone, e retratam duas abordagens diferentes do caça russo sobre o aparelho. A segunda abordagem resultou numa colisão com a hélice traseira do drone, visível no vídeo.

O Comando Europeu dos EUA confirmou que perdeu contacto com o aparelho durante cerca de um minuto. Na sequência da colisão, a imagem fica pixelizada em várias cores durante alguns momentos; quando o vídeo regressa, é possível ver uma das hélices danificadas como resultado do embate.

A corrida para tentar recuperar o aparelho promete continuar nos próximos dias. A Casa Branca disse esta quarta-feira que não tem a certeza se o drone alguma vez será recuperado, mas a Rússia já garantiu estar a trabalhar para recuperar os destroços.