Algures nas profundezas do Mar Negro, um drone norte-americano MQ-9 Reaper foi perdido de rasto, depois de se ter cruzado com dois caças Su-27 russos durante uma missão de reconhecimento. Agora, Moscovo quer recuperá-lo e deixou as suas intenções claras.

Esta quarta-feira, o secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, Nikolai Patrushev, revelou que os especialistas nacionais vão tentar encontrar os destroços do drone norte-americano que caiu no Mar Negro. “Não sei se será possível recuperá-lo, mas tem de ser feito. E nós iremos certamente trabalhar nesse sentido“, afirmou em declarações à televisão estatal russa.

Patrushev disse ainda, segundo a agência russa Ria, que o incidente com o drone é mais uma prova de que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos nas hostilidades na Ucrânia.

Já o diretor do Serviço de Informação Estrangeira, Sergei Naryshkin, garantiu que os especialistas russos têm as capacidades técnicas para recuperar os destroços do equipamento norte-americano. “Nós conhecemos e compreendemos com algum detalhe quais os objetivos dos norte-americanos em relação às atividades secretas e uso de meios técnicos. Estamos a tentar identificar esses objetos e territórios que são de maior interesse para eles”, explicou.

Na terça-feira o Ministério da Defesa russo avançou que um drone norte-americano que se dirigia para a península da Crimeia — território ucraniano anexado em 2014 — foi detetado pela defesa aérea. Em resposta, Moscovo ativou dois caças Su-27 para identificar o equipamento que, segundo as autoridades russas, terá perdido altitude e caído na sequência de uma manobra abrupta.

A versão dos Estados Unidos sobre o episódio é muito diferente. Ao contrário da narrativa russa, de que as aeronaves não contactaram com o drone, Washington alega que os Su-27 despejaram combustível e voaram em frente ao MQ-9 “de forma irresponsável, ambientalmente descuidada e pouco profissional”. O episódio foi imediatamente reportado ao Presidente norte-americano, Joe Biden, e aos aliados da NATO.

Esta quarta-feira as autoridades russas voltaram a afastar qualquer responsabilidade no incidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos de “ignorarem” as restrições ao espaço aéreo impostas pela Rússia nas regiões costeiras do Mar Negro.

Apesar da Rússia estar otimista quanto à possibilidade de conseguir recuperar o drone, os Estados Unidos têm as suas dúvidas. Numa entrevista à CNN o porta-voz John Kirby avisou que o aparelho pode nunca vir a ser encontrado.

“Não tenho a certeza se alguma vez o vamos conseguir recuperar. Onde caiu no Mar Negro, a água é muito, muito profunda. Ainda estamos a averiguar se algum tipo de esforço de recuperação pode ser feito”, afirmou.

Ainda assim, o porta-voz norte-americano sublinhou que foram feitos todos os possíveis para “minimizar qualquer informação que possa ser revelada se outros conseguissem obter o drone”. De facto, oficias norte-americanos indicaram à CNN que o software sensível do equipamento foi desligado remotamente antes de se despenhar no Mar Negro.