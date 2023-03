A partir de agora vamos acompanhar todas as notícias sobre o ataque neste liveblog. Siga aqui:

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã depois de um ataque no Centro Ismaili de Lisboa, na Avenida Lusíada, está a avançar o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, o ataque perpetrado não terá resultado de qualquer assalto ou desentendimento.

O ataque, acrescentou entretanto a CNN Portugal, terá sido perpetrado por um homem de nacionalidade afegã, que antes de ser detido foi atingido a tiro numa perna pela PSP e depois transportado para São José.

António Costa já expressou solidariedade para com a comunidade ismaelita e as famílias das vítimas mas recusou avançar quaisquer comentários sobre as potenciais motivações do ataque. “É prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso”, disse o primeiro-ministro. “Tudo indica que foi um ato isolado”, acrescentou ainda.

Várias outras pessoas terão sido feridas, apurou entretanto o Observador, junto de fonte oficial da PSP, que confirmou o ataque mas não o número de mortos avançado pela imprensa.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a situação está controlada.

No local há neste momento um forte dispositivo de segurança, tanto no interior como no exterior do Centro Ismaelita. No local estão meios da Unidade Especial da PSP, do Corpo de Intervenção, dos bombeiros e do INEM.