Na tarde de domingo, um café em São Petersburgo foi palco de um atentado com o objetivo de assassinar Vladlen Tatarsky, nome por que era conhecido Maxim Fomin. Outras 30 pessoas ficaram feridas na explosão causada pelo rebentamento de 200 gramas de dinamite. Na segunda-feira, Putin condecorou Tatarsky com a Ordem de Valor, tornando-o num herói nacional e num mártir.

Antigo comandante militar e blogger com grande influência junto da população russa, Tatarsky era um apoiante ávido da invasão à Ucrânia, mas também um crítico dos generais do Kremlin. O café que explodiu em São Petersburgo pertencia a Yevgeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner. O motivo que levou ao seu assassinato permanece um mistério.

Daria Trepova: a ativista anti-Putin suspeita do ataque que poderá ter sido incriminada

