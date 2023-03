O ex-marido português de J.K. Rowling, que a escritora acusou de ter escondido o manuscrito de Harry Potter, diz que a ex-mulher está a “delirar”, e assegura que participou na escrita do primeiro volume.

São as respostas às declarações recentes de J.K. Rowling, que num novo podcast acusou Jorge Arantes de ter escondido o manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal para impedir que a escritora o abandonasse. Arantes não gostou do que ouviu: “Não sei por que razão está a dizer o que diz, talvez esteja a delirar de três anos de confinamento por causa da Covid”, ironizou, citado pelo Daily Mail.

O ex-jornalista diz ter ficado “surpreendido” com as declarações, que nega. “Nego-o. Não faz nenhum sentido. Porque é que faria isso? Talvez devessem perguntar-lhe”, atirou. Jorge Arantes assegura que participou no processo de escrita do primeiro livro, que vendeu milhões de cópias em todo o mundo. “Quando ela estava a escrever o livro, eu participei, ela lia-o em voz alta, e eu lia-o para ela (…). O projeto era para sete livros, e eu estive muito envolvido no primeiro livro, ela sabe disso”, afirmou.

Os dois conheceram-se em 1992, pouco depois de Rowling se ter mudado para o Porto. Casaram-se em outubro de 1992 e divorciaram-se pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1993. Têm uma filha em comum, que não terá relação com o pai.

A relação entre os dois foi atribulada, com a escritora a acusar o português de a controlar ao ponto de não lhe permitir ter uma chave de casa e de esconder o manuscrito de Harry Potter para evitar que o deixasse. “Ele sabia o que o manuscrito significava para mim porque, a certa altura, tirou-mo e escondeu-o. Era o seu refém”, contou a autora, no podcast. Por temer que Arantes destruísse o manuscrito, começou a fotocopiá-lo às escondidas.

A relação foi ainda marcada por episódios de violência. Aliás, o português chegou a admitir ter dado uma bofetada à escritora, quando estavam juntos, mas disse não se arrepender. J.K. Rowling descreveu o casamento com Jorge Arantes como o “maior fracasso” da sua vida.