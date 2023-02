J.K. Rowling revelou num novo podcast que Jorge Arantes, com quem foi casada de 1992 a 1993, escondeu o manuscrito de Harry Potter para impedir que a escritora o abandonasse.

Rowling conheceu Arantes em 1992, pouco após se ter mudado para o Porto. Os dois casaram-se em outubro de 1992 e divorciaram pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1993. A escritora descreveu o casamento com o ex-jornalista português como o “maior fracasso” da sua vida e o período que se seguiu como um dos mais difíceis.

No podcast “The Witch Trials of J.K. Rowling”, lançado esta terça-feira, a autora, que escreveu Harry Potter e a Pedra Filosofal enquanto vivia no Porto, relatou que, a certa altura, Arantes escondeu o manuscrito do livro para impedir que Rowling o deixasse.

“Ele sabia o que o manuscrito significava para mim porque, a certa altura, ele tirou-mo e escondeu-o. Era o seu refém”, contou a Megan Phelps-Roper, co-criadora do podcast. Rowling, que temia que Arantes destruísse o documento, começou a fotocopiá-lo às escondidas.

“Quando percebi que ia mesmo embora, comecei a tirar algumas páginas todos os dias, poucas páginas para que ele não percebesse que faltava alguma coisa, e fotocopiava-as”, citou o The Times. “Aos poucos, um manuscrito fotocopiado foi crescendo e crescendo no armário do quarto de hóspedes. Suspeitava que ele o queimaria se não conseguisse levar tudo comigo.”

J.K. Rowling admitiu que salvar o manuscrito foi uma prioridade, porque “significava tanto”. “A única coisa a que dei prioridade além disso foi a minha filha, mas nessa altura ela ainda estava dentro de mim e por isso estava a salvo.”

Jessica Arantes nasceu em julho de 1993, alguns meses antes de os pais se separarem e a escritora regressar ao Reino Unido, onde terminou de escrever Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro foi publicado no Reino Unido em junho de 1997 e em Portugal em outubro de 1999.