Abril ainda não vai a meio, todos pensam na última semana do mês. O saldo do Arsenal nos confrontos com o Manchester City, inclusivamente desde que Mikel Arteta assumiu o comando dos londrinos, não é de longe o mais famoso mas a vantagem de cinco pontos que a equipa mantinha na Premier League permitia encarar o encontro que muitos consideram ser o decisivo para a definição do título de outra forma, com muito menos pressão e até a piscar o olho a uma finta ao histórico negativo. No entanto, e até esse jogo grande no Etihad Stadium, os gunners tinham três verdadeiros testes à capacidade de quebrar as quase duas décadas sem a conquista do Campeonato a começar por um clássico em Anfield frente ao imprevisível Liverpool.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.