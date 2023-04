O deputado do PSD Luís Gomes, que na música romântica adota o nome Luís Gomez, tem um novo videoclip. Lançado esta sexta-feira, o vídeo da música “Leva-me contigo” tem Ana Rita Cavaco como protagonista.

No vídeo da balada, o deputado eleito por Faro rodopia com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, simulando uma relação amorosa, suplicando “não deixes que morra o nosso amor / Leva-me contigo”.

Em algumas cenas do clip, a bastonária apaga fotografias de Luís Gomez no WhatsApp, sugerindo o fim da relação. Ana Rita Cavaco, que tomou posse na Ordem dos Enfermeiros em janeiro de 2016, partilhou no seu Facebook o videoclip. “Meu querido irmão, foi um orgulho contracenar contigo neste videoclip. Amei. Fechem a internet que ele faz anos hoje”, escreveu a bastonária, já que Luís Gomes celebra mais um aniversário esta sexta-feira.

Nas redes sociais, Ana Rita Cavaco já tinha partilhado uma imagem dos dois nas gravações do videoclip, que terá sido gravado no Parque Municipal de Alta Vila, em Águeda.

Luís Gomes tem uma licenciatura em Engenharia do Território e frequenta o doutoramento em Engenharia e Gestão. É consultor e também professor na Universidade do Algarve. No ano passado, chegou à Assembleia da República, depois de ter sido autarca durante 12 anos.

Na música, Luís Gomez canta também “Feiticeira”, com ritmos latinos e em castelhano, ao lado do também cantor Jay Oliver, que entrou na edição de 2022 do reality show “Big Brother”. É também autor de músicas como “Capricho”, “Nada me vai mudar”, Trata-a bem” ou “Não digo nada”.

