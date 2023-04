O rei emérito espanhol não se encontrou com Carlos III durante a sua visita a Londres, que terminou esta quarta-feira. A embaixada do Reino Unido em Madrid informou que nunca houve “confirmação de que tinha sido feito algum convite”, segundo o El Mundo, ao contrário do que tinha sido noticiado na semana passada pela agência EFE, que citava fontes próximas de Juan Carlos.

Na imprensa britânica também foi sugerido que os dois se iriam encontrar. A Hello! falava num “almoço secreto” entre Carlos III e o “controverso” rei emérito. O Daily Mail avançava que Juan Carlos tinha sido visto a sair na segunda-feira à noite do clube privado Oswald’s, onde esteve reunido com alguns amigos, “antes do seu ‘almoço privado com o Rei Carlos'”, que se especulava que iria acontecer na terça-feira.

No entanto, a Casa Real britânica “não reconhece” que o encontro tenha acontecido, de acordo com o que uma fonte do Palácio de Buckingham declarou ao El Mundo.

Na terça-feira, Juan Carlos foi fotografado a ver o Real Madrid no estádio de Stamford Bridge, onde a equipa espanhola venceu o Chelsea (2-0) nos quartos de final da Liga dos Campeões. Foi visto a chegar ao camarote apoiado numa bengala e assistido por um ajudante. A sua chegada terá coincidido com a de Florentino Pérez, o presidente do clube madrileno.

Esta quarta-feira, Juan Carlos já estará a concretizar a sua segunda visita à Galiza desde que se mudou para o Dubai, em 2020, tendo partido de Inglaterra num avião privado da Royal Jet, que estava previsto aterrar em Espanha pouco depois do meio-dia. O rei emérito vai regressar a Sanxenxo, em Pontevedra, o seu refúgio de eleição, para participar nas regatas da Volvo.