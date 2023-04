A cerimónia de coroação do Rei Carlos III de Inglaterra, agendada para o dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres, vai começar com uma procissão encabeçada por uma cruz de prata especialmente concebida para a ocasião que terá embutida uma relíquia especial: dois fragmentos da “Vera Cruz”, a suposta cruz na qual o próprio Jesus Cristo teria sido crucificado.

Trata-se de um presente pessoal oferecido pelo Papa Francisco a Carlos III, que é o Governador Supremo da Igreja de Inglaterra, num gesto de diálogo ecuménico, segundo explica a BBC.

A cruz cerimonial foi oferecida pela comunidade anglicana no País de Gales e foi fabricada com materiais oriundos daquela nação britânica, incluindo ardósia, madeira reutilizada e prata. A cruz foi marcada à mão com o selo real de Carlos III pelo próprio rei.

