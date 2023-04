Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O dia de Volodymyr Zelensky ficou sobretudo marcado pela visita a Avdiivka, um dos focos de combate no Donbass – e foi sobre ela que o Presidente ucraniano se debruçou na sua habitual comunicação diária por vídeo. Lembrando que aqueles combates com os separatistas russos duram já há nove anos, e não desde fevereiro de 2022, Zelensky elogiou a coragem dos “heróis” que continuam a combater.

Tive a honra de congratular os soldados ucranianos e os oficiais esta Páscoa, e de atribuir condecorações. Regularmente, agradeço-lhes nas minhas comunicações noturnas pela sua precisão e coragem ao destruírem os ocupantes”, afirmou.

O líder ucraniano teceu ainda um agradecimento especial às equipas médicas no terreno — “aos médicos e enfermeiros que mantêm os nossos defensores vivos depois de feridos”. Zelensky esteve esta terça-feira em alguns hospitais em Donetsk e em Poltava, para visitar militares feridos em combate.

Também em Poltava, o Presidente ucraniano participou em reuniões para discutir as necessidades das populações locais. “A primeira prioridade é a segurança e as questões sociais, a segurança para as escolas, a reconstrução, e o apoio aos desalojados”, elencou.

Zelensky também falou esta terça-feira com o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, a quem fez questão de agradecer “pelo irredutível apoio bipartidário [dos EUA]”. A conversa com o político norte-americano serviu ainda para o Presidente ucraniano reforçar pedidos já feitos. “Levantei a questão dos F-16, das armas de longo alcance, de artilharia adicional e do tribunal — o tribunal para julgar a agressão russa contra o nosso país”.

O chefe de Estado revelou ainda ter convidado McCarthy a visitar a Ucrânia no futuro próximo, sublinhando que “cada dólar investido na força [da Ucrânia] é completamente transparente e assumido junto dos nossos parceiros”.