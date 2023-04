Aos 10 minutos já perdiam por 3-0. À meia-hora, 5-0. O descalabro acabou nos 6-1 e trouxe a primeira vez, no espaço de uma década inteira, que o Tottenham sofreu seis golos num jogo da Premier League. A visita ao Newcastle foi um verdadeiro pesadelo para os spurs — que estão a ser comandados por um interino depois da saída de Antonio Conte, que já estão fora da zona Champions e que só venceram um jogo nas últimas cinco jornadas.

No final da partida, Hugo Lloris assumiu o papel de capitão e representou a equipa junto da comunicação social. “Sofrer quatro golos em 20 minutos… Podemos ser atingidos uma ou duas vezes e sofrer golos, mas havia algo estranho em campo. Não conseguíamos reagir, voltar ao jogo. E o Newcastle merece muito crédito. Começaram a mil à hora, foram muito dinâmicos, sabiam exatamente o que fazer, com ou sem bola. Estávamos atrás em todos os lugares do campo e em todos os aspetos do jogo”, explicou o guarda-redes francês, que foi substituído ao intervalo com problemas físicos e depois de já ter sofrido cinco golos.

“É muito embaraçoso. Antes de mais devemos pedir desculpas aos adeptos. Não mostrámos uma boa versão hoje, não conseguimos igualar a performance dos jogadores do Newcastle. Estivamos completamente fora na primeira parte. Na segunda parte foi diferente, mas é muito doloroso. Não podemos esconder-nos atrás dos problemas do clube. Somos jogadores profissionais, sempre que vamos para o campo tentamos fazer o melhor possível, mas ficámos abaixo em muitos aspetos. Existiu um abismo entre o Newcastle e o Tottenham. Agora restam jogos difíceis esta semana e temos de reagir”, sublinhou Lloris, antecipando a receção ao Manchester United na quinta-feira e a visita ao Liverpool no domingo.

A exibição do Tottenham mereceu críticas duras dos antigos jogadores Danny Rose e Jamie Carragher — com este último a mencionar Pedro Porro, que “não sabe defender” — e nem o interino Cristian Stellini encontrou explicações para o que aconteceu. “Não existem palavras para explicar uma exibição destas. Mudar o sistema tático foi uma decisão errada e esse erro é meu. Os primeiros 25 minutos foram provavelmente os piores que já vi. Tudo o que posso dizer é pedir desculpa a toda a gente”, atirou o italiano, que abandonou a linha defensiva de três elementos que Antonio Conte tinha montado e entrou em campo com um 4x3x3 que tinha Perisic no papel de lateral esquerdo.

Newcastle are brilliant, they have been all season⚽️

Tottenham are a disgrace!

How have they gone to a back four for the first time this season, with Porro a full back that can’t defend & Perisic who is a winger ????

Get a proper manager in right now, not Conte’s mate

— Jamie Carragher (@Carra23) April 23, 2023