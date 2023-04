Um homem está em fuga nos Estados Unidos depois de ter morto a tiro cinco vizinhos, incluindo um rapaz de 8 anos, na sexta-feira à noite, no estado do Texas.

O crime ocorreu na localidade de Cleveland, a menos de 50 quilómetros de Houston. Quatro das vítimas – um homem e três mulheres – foram declaradas mortas ainda no local; já a criança foi levada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo o New York Times, que cita as autoridades locais, o ataque terá acontecido quando o homem se encontrava no quintal da sua casa a beber e a disparar uma arma de fogo. Nessa altura, as vítimas dirigiram-se a ele e pediram que parasse, devido ao barulho.

“No meu quintal faço o que eu quiser”, terá respondido o suspeito, de acordo com o xerife Greg Capers do condado de San Jacinto.

Por volta das 23h30 de sexta-feira (05h30 em Lisboa), a polícia respondeu a uma queixa de assédio por parte da vizinhança. À chegada ao local, depararam-se com os corpos. “Todos foram atingidos na cabeça, como se fosse uma execução”, referiu o xerife.

O suspeito ter-se-á colocado em fuga. De acordo com as autoridades, o homem estaria armado com uma arma automática AR-15 e era conhecido por disparar regularmente de forma recreativa no seu quintal.

Já foi emitido um mandado de captura pela justiça do Texas. Citada pela ABC News, a imprensa local avança que as autoridades acreditam que o suspeito estará algures num raio de três quilómetros do local do crime.

Na casa onde viviam as vítimas, a polícia de San Jacinto encontrou outras 10 pessoas — incuindo três crianças, que não tinham sofrido ferimentos, mas que estariam cobertas de sangue, tendo sido encaminhadas para o hospital para receberem assistência médica. As autoridades acreditam que pelo menos algumas das vítimas estariam a tentar proteger os filhos, com alguns dos corpos a serem encontrados por cima das crianças. “Na minha opinião, eles estavam a tentar proteger os seus bebés para mantê-los vivos”, disse Greg Capers.