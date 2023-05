O concerto de sexta-feira da orquestra filarmónica de Los Angeles (LA Phil) ficou marcado pelo barulho dos instrumentos musicais — e de um orgasmo. No Walt Disney Concert Hall, no estado da Califórnia, uma mulher teve um momento de excitação durante a quinta sinfonia de Tchaikovsky, liderada pelo maestro Elim Chan. O ato ainda não foi confirmado pela própria ou pela LA Phil, mas alguns testemunhos confirmam que o que ouviram foi, de facto, um orgasmo.

O barulho terá surgido de forma breve e não foi suficiente para incomodar os músicos, que continuaram a tocar os seus instrumentos como se nada tivesse ocorrido. Uma gravação de áudio, com o alegado conteúdo sonoro, foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

Molly Grant, uma das pessoas que estavam no auditório, disse ao Los Angeles Times ter visto a mulher logo após o ruído se propagar.

“Foi algo bastante bonito. Presumo que tenha sido um orgasmo porque estava com a respiração pesada e o seu companheiro estava a sorrir, esforçando-se para não a envergonhar”, salienta Grant.

Lukas Burton, agente de música, apelidou o momento como algo “maravilhoso e refrescante”. “O timing foi perfeito. Não se pode precisar o que aconteceu, mas parecia muito claro que se tratava de uma expressão física de pura felicidade” revela, explicando que “todos sentiram aquela sensação muito bonita de alguém transportado pela música”.

Várias outras pessoas partilharam um testemunho idêntico. O irmão do ator Ralph Fiennes referiu que o som foi mesmo emitido, com a mulher a ter um “orgasmo de corpo inteiro”. Magnus Fiennes, compositor e irmão mais novo de Ralph, explicou que procurou a opinião de pessoas que o acompanharam ao concerto, tendo todos chegado à mesma conclusão.

I ran all possible scenarios, Tourettes even. Was in close proximity and had no less than 8 other friends coincidentally attending- all had reached a similar conclusion. She remained for the rest of the show, Her demeanour was in evidence. My corroborated take is merely an…

