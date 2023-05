Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Mikhail Mizintsev, o coronel-general que até há menos de uma semana ocupava o posto de vice-ministro da Defesa, acabou de se tornar vice-líder do grupo Wagner. A informação foi confirmada num vídeo divulgado pelo próprio grupo nas redes sociais, onde é possível ver Mizintsev com as insígnias da Wagner a conversar com outros membros da empresa de mercenários.

NEW — #Russia's "Butcher of #Mariupol," Col. Gen. Mikhail Mizintsev has just been ID'd as the newly appointed deputy leader of the #Wagner Group.

He was Deputy Minister of Defense until a week ago, when he was sacked.

Very interesting… pic.twitter.com/QDwfZJqvrA

— Charles Lister (@Charles_Lister) May 4, 2023