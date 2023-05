Tudo parecia mais ou menos previsível. A Suécia recebeu a pontuação mais alta (12 pontos) da grande maioria dos júris nacionais, deixando a Itália e Israel, o segundo e terceiro classificados, a várias dezenas de pontos de distância. Mas o número elevado de pontos atribuídos pelo público à Finlândia (376) ameaçou tirar Loreen do pódio. Foi com os nervos em franja que a artista sueca ouviu a pontuação final: 583 pontos, mais 57 do que os que, contas feitas, tinham sido atribuídos aos finlandeses. Pela segunda vez, Loreen ganhou o Festival Eurovisão da Canção. E fez história.

Emocionada, a artista, a segunda a ganhar duas vezes a Eurovisão e a única mulher a alcançar o feito, agradeceu o prémio, que dedicou a todos os fãs. “Isto é para vocês”, anunciou. Momentos depois, regressou ao palco na Liverpool Arena para interpretar novamente “Tattoo”, canção que lhe valeu o título de vencedora da 67.ª edição do festival europeu da canção, cuja final decorreu este sábado à noite. Foi uma atuação intensa, com a artista a ter dificuldades em conter as lágrimas enquanto cantava. No final, Loreen juntou as mãos e voltou a agradecer.

[Reveja a atuação de Loreen na final da Eurovisão:]

