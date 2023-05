Jeferson Dias, do Palmares Ocean Living & Golf, acaba de vencer a 34.ª edição do Chefe Cozinheiro do Ano. O espaço em Lagos, no Algarve, vê, assim, mais um dos seus profissionais na lista de vencedores do maior e mais antigo concurso nacional de cozinha, depois da vitória de Louis Anjos, em 2012, e de Ricardo Luz, em 2019.

A última etapa da competição, cujo propósito é distinguir e valorizar profissionais de cozinha, decorreu esta quarta-feira no Centro Mutiusos de Lamego — o município foi escolhido numa homenagem a Ana Magalhães, vencedora da competição na edição passada e chefe de partida do Six Senses Douro Valley.

Para o chef de 29 anos é um sentimento “difícil de descrever”, considerando, sobretudo, uma etapa regional mais desafiante. “Tive uma etapa regional em que fiquei muito triste comigo mesmo. Correu mal. A minha única ambição nesta final era fazer uma boa prova e ficar contente com o meu trabalho“, afirmou, citado um comunicado de imprensa, Jeferson Dias, natural de Goioerê, no Brasil, “Quando acabou a prova fiquei contente não estava à espera de vencer. Quando ouvi o meu nome foi incrível. Fazer a prova, correr bem e estar contente comigo podendo desfrutar de um dia como hoje já foi era uma vitória. Vencer tem todo um sentimento que eu não sei descrever.“

Ao júri presente na final — constituído por António Bóia (JNcQUOI e Presidente de Júri), António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin e CCA2014), Paulo Pinto (ACPP), João Oliveira (Vista, uma estrela Michelin), Luís Gaspar (Sala de Corte e CCA2017) e Ana Magalhães (jurada observadora) —, Jeferson Dias apresentou um menu composto por “capeletti e aveludado de cogumelos”, na categoria de amuse bouche vegan; “bacalhau e açorda de berbigão”, como entrada de bacalhau; “pregado em aromas de caldeirada”, no capítulo de prato de peixe; “presa nos aromas do cozido”, como prato de carne; e “amêndoa, gila e mel”, como sobremesa.

O concurso, que contou com três etapas, levou seis cozinheiros profissionais à final: além do vencedor, da lista fizeram parte António Freitas (Casa Velha, Quinta do Lago) e António Queiroz Pinto (Restaurante de Tormes), Diogo Novais Pereira (Restaurante Porinhos), João Pereira (Hotel Villa Batalha) e Marco Coutada (Vale da Corga).

António Freitas e Diogo Novais Pereira ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Marco Coutada venceu o prémio Sustentabilidade, que “enaltece a correta aplicação de técnicas, metodologias e utilização de matéria-prima de forma sustentável”. Já João Pereira venceu o prémio Helmut Ziebell, que destaca a inovação das técnicas apresentadas — neste caso, pela “Reinterpretacao de arroz-doce alentejano, Limão e Canela”, sobremesa apresentada na competição.

Os concorrentes da 34.ª edição do Chefe Cozinheiro do Ano foram desafiados a preparar um menu de cinco momentos e que incluiu um amuse bouche vegan, uma entrada de bacalhau, um prato de peixe, um prato de carne e uma sobremesa.