Luís Montenegro decidiu retirar a confiança política a Joaquim Pinto Moreira, deputado que foi constituído arguido na Operação Vórtex e que pediu para voltar à Assembleia da República à revelia da direção social-democrata. Líder do PSD pediu ainda ao Conselho de Jurisdição uma investigação à escolha de candidatos nas eleições autárquicas de Lisboa de 2017, numa referência às mais recentes revelações no processo Tutti Frutti. “Seremos intransigentes com o respeito pela lei e pela ética política”, assegurou.

De acordo com Luís Montenegro, Joaquim Pinto Moreira continuará a pertencer ao grupo parlamentar social-democrata se assim o entender, mas não irá “expressar a vontade política do PSD”. “Quebrou-se a confiança”, sublinhou o líder social-democrata, referindo-se à decisão tomada por um dos seus homens de maior confiança de voltar à Assembleia da República à revelia e sem o respaldo da direção social-democrata.

Sobre Sérgio Azevedo, Carlos Eduardo Reis e Luís Newton, três dos sociais-democratas envolvidos na Operação Tutti Frutti, o líder do PSD não entrou em grandes detalhes e atirou para depois da investigação interna qualquer ação concreta. A sindicância, que ficará a cargo do Conselho de Jurisdição do partido, vai versar, sobretudo, sobre o alegado acordo entre PS e PSD na escolha de candidatos às juntas de freguesia de Lisboa, em 2017. “[Queremos] afastar qualquer possibilidade de o PSD ter escolhido candidatos na base do entendimento com outros partidos. Seremos implacáveis e intransigentes.”

Dos três, apenas Sérgio Azevedo está afastado da vida política — Carlos Eduardo Reis é deputado do PSD e Luís Newton é presidente da Junta de Freguesia da Estrela e líder da concelhia do PSD/Lisboa.

Em conferência de imprensa, a partir da sede do partido, em Lisboa, Luís Montenegro anunciou ainda que, no próximo processo de revisão estatutária, o PSD vai permitir que os militantes possam votar em eleições internas mesmo que não tenham assegurado o pagamento das duas últimas quotas mensais — uma forma de mitigar a influência dos caciques eleitorais.

O líder social-democrata deixou ainda um aviso claro para dentro de casa: “A efetivação da análise e responsabilidade política e a salvaguarda da dignidade institucional não significam qualquer juízo de censura legal ou qualquer ofensa aos direitos individuais. Isto vale para o Governo; e como também para os partidos da oposição. No PSD, não estão em causa questões pessoais ou jurídicas; está em causa a conduta de um partido.”

Em conferência de imprensa, a partir da sede do partido, em Lisboa, Luís Montenegro garantiu: “O PSD não se conforma, nem quer contribuir para a degradação da política. E, por isso, faz diferente. Não nos escondemos atrás do ‘jargão à política o que é da política, à justiça o que é da justiça’. Não ignoramos as questões políticas e éticas”.

Recorde-se que Joaquim Pinto Moreira, social-democrata que pediu suspensão do mandato de deputado depois de ter sido constituído arguido na Operação Vórtex, decidiu requerer na sexta-feira o regresso ao Parlamento à revelia de Luís Montenegro e sem qualquer respaldo da direção do PSD. A decisão de Pinto Moreira, homem muito próximo de Luís Montenegro, apanhou de surpresa o próprio núcleo duro social-democrata e causou um óbvio embaraço político à direção do partido.

O pedido de regresso de Pinto Moreira aconteceu no final de uma semana em que outras figuras do PSD, nomeadamente o deputado Carlos Eduardo Reis, viram o seu nome envolvido numa série de reportagens da TVI/CNN Portugal no âmbito da Operação Tutti Frutti.

Como explicava aqui o Observador, este caso já está a provocar uma guerra interna no PSD, uma vez que Carlos Eduardo Reis, homem influente do rioísmo, e outros deputados dessa ala acusaram a direção social-democrata de estar a atirar o deputado social-democrata para linha de comboio a fim de atingir politicamente o Governo — Fernando Medina e Duarte Cordeiro também foram envolvidos no processo Tutti Frutti.