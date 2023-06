A Marinha acompanhou e monitorizou, entre quarta-feira e quinta-feira, dois navios russos que navegavam em trânsito ao largo da costa portuguesa, indicou este ramo das Forças Armadas.

A passagem por águas portuguesas de dois navios da Federação Russa foi acompanhada pelas lanchas de fiscalização rápida NRP Dragão e NRP Sagitário, adiantou a Marinha em comunicado.

O acompanhamento e monitorização incidiu sobre o navio “Vyazma”, de transporte de combustível, e o navio “Mekhanik Makarin”, de transporte de carga a granel, acrescentou a mesma fonte.

“A monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no Mar, e é um procedimento que representa um forte contributo para a segurança e recolha de informação de meios não aliados”, realçou ainda a Marinha.