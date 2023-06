O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou esta sexta-feira com efeitos imediatos ao lugar de deputado no parlamento britânico.

Num comunicado, citado pelo The Guardian, Boris Johnson confirma que já comunicou formalmente a renúncia ao cargo de deputado pelo círculo de Uxbridge e South Ruislip — e que terá de haver agora uma nova eleição, naquela circunscrição eleitoral (os deputados britânicos são eleitos em círculos uninominais), para escolher o deputado que vai ocupar aquele lugar.

Segundo a imprensa britânica, a demissão está relacionada com o caso “Partygate” — que surgiu quando emergiram fotografias de Boris Johnson a participar em festas na residência oficial durante o confinamento motivado pela pandemia de Covid-19.

No comunicado, Boris Johnson diz que recebeu uma carta do comité que está a investigar o escândalo “Partygate”. A carta “torna claro, para meu espanto, que estão determinados a usar os procedimentos contra mim para me expulsar do parlamento”, diz Boris Johnson.

“Lamento muito deixar a minha maravilhosa circunscrição eleitoral. Foi uma grande honra servi-los, como presidente de câmara e como deputado”, sublinha o ex-primeiro-ministro.

Boris Johnson já pediu desculpa pelo escândalo “Partygate”, mas está a ser investigado pela possibilidade de ter mentido intencionalmente ao parlamento britânico. O ex-governante assegura que sempre agiu de boa-fé e admite que o parlamento pode ter sido induzido em erro pelas suas palavras — mas garante que nunca mentiu intencionalmente.

No comunicado em que anuncia a renúncia ao mandato, Boris Johnson deixa ainda duras críticas ao atual governo britânico, liderado por Rishi Sunak, também do Partido Conservador.