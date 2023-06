Em atualização

Donald Trump disse esta quinta-feira, 8 de junho, que foi indiciado por acusações relacionadas com os documentos confidenciais que no ano passado foram descobertos no seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida. “Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer a um ex-Presidente dos Estados Unidos”, admitiu numa publicação partilhada na Truth Social.

A NBC News confirmou, entretanto, que o antigo chefe de Estado norte-americano foi mesmo acusado. Terá recebido uma convocatória para comparecer em tribunal no dia 13 de junho. A notícia surge numa altura em que está a concorrer às primárias republicanas no sonho de voltar à Casa Branca em 2024.

No verão do ano passado, agentes do FBI realizaram buscas à mansão de Trump com base num mandado de “retenção de documentos confidenciais” e “obstrução a uma investigação federal”, tendo sido apreendidas cerca de trinta caixas, que continham documentos marcados como “ultrassecreto”, “secreto” ou “confidencial”. Na altura, o número de documentos confidenciais apreendidos chegou aos 300.

Trump, que no passado já tinha dito estar a ser vítima de “uma caça às bruxas politicamente motivada”, voltou a garantir esta quinta-feira que é “um homem inocente”.