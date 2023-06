Um homem de 36 anos ficou esta segunda-feira ferido com gravidade na sequência da explosão de um alegado engenho pirotécnico em Vale de Açor, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O alerta para a explosão, que ocorreu junto ao campo de futebol de Vale de Açor, foi dado às 18h25, adiantou.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem estava a “tentar destruir alguns artigos pirotécnicos”, quando se deu a explosão, sofrendo “ferimentos graves”.

Foram mobilizados para o local, os bombeiros de Ponte de Sor, o INEM e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor, e o helicóptero.