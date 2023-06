Em atualização

Donald Trump chegou ao tribunal de Miami pouco antes das 14horas. As televisões norte-americanas seguiram o carro do ex-presidente desde a sua casa em Doral, na Flórida, até ao tribunal, onde será acusado de 37 crimes. Já está formalmente detido, segundo a imprensa internacional. Perante o juiz, declarou-se “inocente”, reporta a CNN.

Não há registo de imagens, já que as câmaras estão interditas. De acordo com o New York Times, apenas um pequeno número de jornalistas está no tribunal, outros estão numa sala próxima a ver a audiência através de vídeo. O juiz determinou na noite passada que os jornalistas fossem proibidos de usar computadores ou telemóveis, mesmo para tirar notas. Segundo o jornal, esta é “uma nova regra especificamente para a audiência de Trump”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.