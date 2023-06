Num artigo de opinião publicado pelo Observador, David Neeleman responde a algumas das acusações que têm sido feitas, nomeadamente por ex-governantes ligados ao PS, que questionam a forma como o empresário conseguiu capitalizar a TAP de acordo com o compromisso assumido na privatização de 2015. Mas diz mais. Diz que revelará, nas respostas à comissão parlamentar de inquérito que lhe foram remetidas por escrito, “as ingerências e pressões inaceitáveis do poder político sobre a comissão executiva da TAP durante a nossa gestão”.

Foi com os que agora são conhecidos como Fundos Airbus, mas muita gente tem questionado a legalidade dessa entrada de dinheiro, uma vez que como já se apelidou na comissão de inquérito se considera ter sido com dinheiro da própria transportadora, já que o capital terá sido obtido pela renegociação com a Airbus das encomendas de aviões que a transportadora nacional tinha junto da fornecedora.

Muitos dos ex-governantes do primeiro Governo liderado por António Costa dizem que desconheciam a questão dos Fundos Airbus, o que para David Neeleman é uma “tentativa de se exonerarem de responsabilidades que qualquer governante responsável e competente sabe que são suas quando assume o poder. Das duas uma: ou não dizem a verdade ou nunca consultaram os documentos e as cartas que entregámos à Parpública e ao Governo PSD nem os pareceres dados na altura, hipótese que não deve ser aceitável para nenhum contribuinte e que certamente não é aceitável para mim. Ou não fosse a Parpública uma empresa do Estado, tutelada pelo Ministério das Finanças e não uma sucursal do Governo A ou B”.

